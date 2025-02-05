"єВідновлення": уряд виділив 15 мільярдів на компенсації для переселенців за знищене житло

Кабінет міністрів спрямував на компенсацію внутрішньо переміщеним особам за пошкоджені чи знищені внаслідок збройної агресії РФ домівки 15 млрд грн, які надаватимуть за програмою єВідновлення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завдяки зазначеному рішенню понад 10 тисяч родин зможуть отримати новий дім. Кошти надаватимуть за програмою єВідновлення", - написав він.

Шмигаль уточнив, що перші 4,3 млрд грн для подальшої оплати житлових сертифікатів уже надійшли на рахунок Мінрозвитку, яким спільно з Мінсоцполітики створено окрему програму фінансування, спрямовану виключно для допомоги ВПО.

Нагадаємо:

29 січня в Україні почав працювати новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла.