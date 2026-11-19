19 листопада Кабінет міністрів спрямував додаткові 81,4 млрд грн на невідкладні потреби Міноборони.

Про це повідомляє премʼєр-міністр Сергій Корецький.

За словами Корецького, понад 90% суми підуть на виплати військовослужбовцям.

Деталей щодо того, куди піде залишок Корецький не надав.

Нагадаємо:

Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо протидії практикам ухилення від сплати податків.