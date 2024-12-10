Уряд погодив залучення "Укрзалізницею" майже пів мільярда євро позики під державні гарантії
Кабінет Міністрів погодив залучення АТ "Укрзалізниця" позики від Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму 480 млн євро під державні гарантії.
Про це повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Визнано за доцільне залучення акціонерним товариством "Українська залізниця" позики від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проєкту "Участь AT "Укрзалізниця" в загальнодержавній системі розподіленої генерації" у розмірі 180 млн євро під державну гарантію", - йдеться в повідомленні.
Також уряд визнав за доцільне залучення "Укрзалізницею" позики від ЄБРР на оновлення парку електровозів у розмірі 300 млн євро під державну гарантію.
Нагадаємо:
АТ "Укрзалізниця" (УЗ) збільшило ліміти безкоштовного інтернету в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" удвічі - до 2Гб.
Укрзалізниця використовує російські цистерни та напіввагони, які були заарештовані після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, вони є найбільш долученим парком.