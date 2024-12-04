УЗ вдвічі збільшила ліміти Wi-Fi в поїздах "Інтерсіті"

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) збільшило ліміти безкоштовного інтернету в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+" удвічі - до 2Гб.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" вдвічі збільшила ліміти інтернету в поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Відтепер користувачам у поїздах доступно безкоштовно 2 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с. Тож під час подорожей не втрачайте жодної хвилини часу - спілкуйтеся з близькими, побратимами, колегами, партнерами, продовжуючи рух за розкладом", - розповіли в компанії.

Зазначається, що з моменту запуску Wi-Fi в "Інтерсіті" ним скористалися 750 тис. пасажирів - фактично кожен другий пасажир швидкісних поїздів.

Найактивніші користувачі Wi-Fi їздять маршрутами №741/742 і №777/778 Київ-Львів, де в середньому 66% пасажирів кожного рейсу підключаються до інтернету.

У компанії нагадали, що інтернет доступний уже в 16 поїздах "Інтерсіті": у десяти Hyundai, у двох Skoda, у двох "Тарпанах" та 2 поїздах із вагонами МПЛТ.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" запустила безкоштовний Wi-Fi у десяти поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". У мандрівників з'явилася можливість скористатися 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.