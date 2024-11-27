Заарештовані вантажні вагони РФ стали найбільш залученим парком Укрзалізниці

Укрзалізниця використовує російські цистерни та напіввагони, які були заарештовані після вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року, вони є найбільш долученим парком.

Про це повідомляє ЦТС.

Станом на 25 листопада 2024 року обліковується 18 191 вантажний вагон, з них 4436 вагонів-цистерн.

Ці вагони, згідно з ухвалами судів, передані в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). До завершення заходів організації управління майном АРМА ці вагони передані на відповідальне зберігання філіям "ЦТЛ" та "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" з правом комерційного використання, пояснили в УЗ.

"Частина вагонного парку активно використовується АТ "Укрзалізниця" в перевезенні вантажів, найбільш задіяний парк – цистерни для перевезення нафтопродуктів, напіввагони", – зазначають в повідомленні.

Водночас повідмоляється, що частина парку не придатна для комерційного використання не лише через технічний стан, а й через відсутність документації на експлуатацію вагонів та прострочені терміни ремонтів, уточнили в УЗ.