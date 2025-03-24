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В Україні завершили виплати "тисячі Зеленського"

Олексій Артемчук — 24 березня, 15:12
В Україні завершили виплати тисячі Зеленського
Getty Images

Уряд завершив виплати за програмою "Зимова єПідтримка".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Українці отримали додаткові 703 млн грн допомоги за заявками, поданими в Дії та через банки-партнери з 13 по 28 лютого.

За даними Міністерства економіки, у межах останнього траншу виплачено 124,5 тис. допомог для дітей.

"Ця програма досягла мети — підтримала українців у складний період. Допомогою скористалися 14,4 млн громадян. Близько 60% коштів українці витратили на комунальні послуги. Також купували ліки українського виробництва, підтримували українське книговидання і донатили на ЗСУ. Використати кошти можна до кінця 2025 року, зокрема на підтримку армії", — заявила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

Заявки через Укрпошту ще опрацьовують, а задекларувати отримані кошти потрібно до 31 березня 2025 року.

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Нагадаємо:

З моменту запуску програми "Зимова єПідтримка" майже 12 млн українців отримали свої виплати.

Українці подали вже понад 12,6 млн заявок на "Зимову єПідтримку", понад 11 млн уже отримали виплати.

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