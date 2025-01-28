"Тисяча Зеленського": Шмигаль сказав, скільки українців отримали виплати

Українці подали вже понад 12,6 млн заявок на "Зимову єПідтримку", понад 11 млн уже отримали виплати.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

За його словами, ініційована президентом Володимиром Зеленським програма "Зимова єПідтримка" "демонструє високу ефективність".

Враховуючи досвід реалізації програми, ми вдосконалюємо інфраструктуру, через яку люди отримують допомогу від держави.

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