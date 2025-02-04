"Тисяча Зеленського": скільки українців отримали кошти і на що їх витрачають

З моменту запуску програми "Зимова єПідтримка" майже 12 млн українців отримали свої виплати.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Наразі понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів. З них майже 12 млн отримали свої виплати", – сказав він.

За словами Шмигаля, найбільше українці витрачають кошти "Зимової єПідтримки" на оплату комунальних послуг — 56%. Також цю допомогу люди спрямовують на купівлю ліків, книг та донати на ЗСУ.

Він нагадав, що тарифи на газ, тепло і світло залишаються без змін до кінця опалювального сезону. Крім цього, майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг.

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