Україні загрожує поглиблення фінансової кризи через затримку реформ — Reuters

Україна може зіткнутися з ще глибшим дефіцитом фінансування у 2025–2026 роках, попереджають економісти.

Про це пише Reuters.

Основною причиною називають посилення бойових дій, зростання оборонних витрат та невиконання зобов’язань перед міжнародними кредиторами щодо реформ.

За оцінками аналітиків, країні потрібно буде від $39 до $58 мільярдів зовнішньої підтримки вже наступного року. Водночас із необхідних $65 млрд на 2026–2027 роки підтверджено поки лише третину.

Переговори з донорами ускладнюються на тлі зупинки антикорупційних реформ, через що Україна не отримала повний обсяг допомоги в межах програми ЄС "Фактична допомога Україні".

"Ключове завдання — знайти ще $10–15 мільярдів, яких поки не вистачає для 2026 року", — зазначають в ICU.

Президент Володимир Зеленський вже подав новий законопроєкт до парламенту, обіцяючи відновити незалежність антикорупційних органів після критики Заходу та внутрішніх протестів. Проте деякі експерти вважають, що шкоди міжнародній довірі вже завдано.

Європейські партнери та МВФ вимагають рішучих кроків: призначення суддів, реформування управління активами та прозорість у системі безпеки. І хоча новий уряд, очолюваний Юлією Свириденко, демонструє наміри покращити економічне управління, темпи реформ залишаються повільними.

На цьому тлі Росія збільшує тиск на фронті. Україна втратила стратегічні активи у східних регіонах, а видобуток газу та продукція гірничої галузі опинилися під загрозою.

Цьогорічні оборонні витрати України сягнуть 2,6 трлн грн ($62 млрд), або 31% ВВП, що значно перевищує довоєнні показники. Навіть у разі припинення вогню наступного року ці витрати залишаться високими через загрозу з боку Росії, яка продовжує нарощувати свій військовий бюджет.

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Нагадаємо:

Євросоюз зі стурбованістю відреагував на останні дії України щодо НАБУ та САП та нагадав, що ЄС надає свою фінансову підтримку за умови прогресу в галузі демократичного врядування.

Як стало відомо ЕП, 24 липня представники ЄС дипломатичними каналами повідомили уряду Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує 65 мільярдів доларів на рік для покриття дефіциту бюджету та оборонного виробництва.