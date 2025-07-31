Украине грозит углубление финансового кризиса из-за задержки реформ - Reuters

Украина может столкнуться с еще более глубоким дефицитом финансирования в 2025-2026 годах, предупреждают экономисты.

Об этом пишет Reuters.

Основной причиной называют усиление боевых действий, рост оборонных расходов и невыполнение обязательств перед международными кредиторами по реформам.

По оценкам аналитиков, стране нужно будет от $39 до $58 миллиардов внешней поддержки уже в следующем году. При этом из необходимых $65 млрд на 2026-2027 годы подтверждена пока только треть.

Переговоры с донорами осложняются на фоне остановки антикоррупционных реформ, из-за чего Украина не получила полный объем помощи в рамках программы ЕС "Фактическая помощь Украине".

"Ключевая задача - найти еще $10-15 миллиардов, которых пока не хватает для 2026 года", - отмечают в ICU.

Президент Владимир Зеленский уже подал новый законопроект в парламент, обещая восстановить независимость антикоррупционных органов после критики Запада и внутренних протестов. Однако некоторые эксперты считают, что ущерб международному доверию уже нанесен.

Европейские партнеры и МВФ требуют решительных шагов: назначение судей, реформирование управления активами и прозрачность в системе безопасности. И хотя новое правительство, возглавляемое Юлией Свириденко, демонстрирует намерения улучшить экономическое управление, темпы реформ остаются медленными.

На этом фоне Россия увеличивает давление на фронте. Украина потеряла стратегические активы в восточных регионах, а добыча газа и продукция горной отрасли оказались под угрозой.

В этом году оборонные расходы Украины достигнут 2,6 трлн грн ($62 млрд), или 31% ВВП, что значительно превышает довоенные показатели. Даже в случае прекращения огня в следующем году эти расходы останутся высокими из-за угрозы со стороны России, которая продолжает наращивать свой военный бюджет.

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Напомним:

Евросоюз с обеспокоенностью отреагировал на последние действия Украины относительно НАБУ и САП и напомнил, что ЕС предоставляет свою финансовую поддержку при условии прогресса в области демократического управления.

Как стало известно ЭП, 24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в 65 миллиардах долларов в год для покрытия дефицита бюджета и оборонного производства.