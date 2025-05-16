Новини 16 травня: Україна заплатила $770 доларів за зброю, якої не отримала, "каральні мита" проти РФ

Про що всі сьогодні говорили?

Про гроші за зброю. Україна перерахувала $770 мільйонів іноземним постачальникам зброї як передоплату, однак значна частина цієї зброї та боєприпасів так і не була доставлена.

Про Порошенків. Крижопільський районний суд на Вінниччині 16 травня закрив провадження у справі за позовом Марини Порошенко до п’ятого президента України Петра Порошенка про поділ майна через відсутність предмета спору. Захист подружжя планує оскаржувати рішення.

Про "каральні мита". Європейські країни готуються до запровадження "каральних мит" проти РФ після того, як лідер РФ Путін не з’явився на переговорах між Києвом і Москвою в Туреччині.

Про чорне золото. Ціни на нафту прямували до другого зростання за підсумками тижня поспіль, завдяки зниженню напруги в торговельних відносинах між США та Китаєм, але потенційне повернення іранської нафти на ринок обмежувало подальше зростання цін.

Про мита Трампа. Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох-трьох тижнів оголосить тарифні ставки для інших країн.

Ексклюзиви ЕП

Покинувши тепличний комплекс в окупації, фермер з Херсонщини не тільки повернувся до звичного йому бізнесу з побудови теплиць і вирощування овочів та ягід, а й почав збирати урожай у соціальних мережах.