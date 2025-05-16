Путін "сховався" від Стамбулу – ЄС готує удар по економіці РФ

Європейські країни готуються до запровадження "каральних мит" проти РФ після того, як лідер РФ Путін не з’явився на переговорах між Києвом і Москвою в Туреччині.

Про це повідомляє видання Politico.

У п’ятницю в столиці Албанії – Тирані – зустрінуться прем'єр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, лідер німецьких християнських демократів Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Вони обговорять шляхи припинення війни в Україні.

Як повідомили чотири європейські чиновники, розмова зосередиться на суттєвому посиленні санкцій проти Москви. Всі вони говорили на умовах анонімності через чутливість теми.

За словами двох чиновників, йдеться, зокрема, про введення каральних мит на імпорт з Росії. Хоча ЄС уже запровадив чимало санкцій проти Росії з 2022 року, повної торговельної блокади досі не було. Введення мит раніше обговорювалося як спосіб обійти опір Угорщини новим санкціям.

У середу посли країн ЄС погодили 17-й пакет санкцій проти Росії, який включає заходи проти близько 200 суден так званого "тіньового флоту", що використовуються для обходу санкцій на експорт нафти й газу.

Один з чиновників ЄС сказав, що ідею нових санкцій надихнув американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який запропонував ввести 500-відсоткові мита на російський експорт, якщо Путін не припинить нападів на Україну.

"Ми беремо за зразок масштаб цієї пропозиції", – додав чиновник.

Нагадаємо:

Президент України вирушив до Анкари, очікуючи прибуття господаря Кремля Володимира Путіна. Але речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не поїде у Стамбул на переговори з українською делегацією.

Натомість РФ відправила делегацію низького рівня на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським.

Попри це, Зеленський вирішив відправити на переговори у Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.

Зеленський заявив, що США і Туреччина будуть посередниками на мирних переговорах між Україною та Росією у Стамбулі.

Переговори делегацій України та Росії в Стамбулі розпочнуться у п'ятницю, 16 травня.