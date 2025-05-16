Трамп обіцяє нові мита для країн за 2–3 тижні

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох-трьох тижнів оголосить тарифні ставки для інших країн.

Про це пише Bloomberg.

За словами Трампа, переговори з усіма торговими партнерами наразі неможливі, тому рішення ухвалюватимуть без діалогу.

"Я думаю, що ми будемо дуже чесними. Але неможливо зустрітися з тією кількістю людей, які хочуть нас бачити", — сказав він.

Президент США також уточнив, що міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лутнік розішлють країнам листи з новими умовами: "По суті повідомлять людям, скільки вони будуть платити за ведення бізнесу в Сполучених Штатах".

За словами Трампа, зараз понад 150 країн хочуть домовитись із США. Проте він не уточнив, кому саме направлять листи.

Ще 2 квітня Трамп оголосив підвищення мит для десятків країн, але призупинив їх на 90 днів — інвестори занепокоїлись, і адміністрація вирішила дати час на переговори. Тепер же він схиляється до прямого диктату умов: "Зрештою, ми просто підписуємо решту з них".

Мита стягують Митна та прикордонна служби США, але додаткові витрати нерідко перекладають на американських споживачів. Переговори тривають із Японією, Південною Кореєю, Індією та ЄС. Раніше досягнуто тимчасової тарифної угоди з Китаєм і підписано торговельну угоду з Великою Британією.

Нагадаємо:

Мита президента США Дональда Трампа на китайські товари, ймовірно, залишаться на рівні, який суттєво обмежує експорт з Китаю до США щонайменше до кінця 2025 року.

Із 14 травня Сполучені Штати знизять мита на імпорт товарів малої вартості з Китаю до 54% замість чинних 120%.

Світові фінансові ринки різко зросли на тлі домовленості США та Китаю про суттєве зниження взаємних мит, що діяли під час торговельної війни.