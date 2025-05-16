Чорне золото в плюсах: ціни на нафту тримають темп другий тиждень поспіль

Ціни на нафту прямували до другого зростання за підсумками тижня поспіль, завдяки зниженню напруги в торговельних відносинах між США та Китаєм, але потенційне повернення іранської нафти на ринок обмежувало подальше зростання цін.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent опустилися на 1 цент - до $64,52 за барель, тоді як американська WTI подорожчала на 2 центи - до $61,64.

У попередній сесії обидва контракти впали більш ніж на 2% після розпродажів, викликаних зростаючою ймовірністю ядерної угоди з Іраном.

Президент Дональд Трамп заявив, що США наближаються до угоди з Іраном, і що Тегеран "нібито" погодився з її умовами. Водночас джерело, знайоме з перебігом переговорів, повідомило, що ще залишаються нерозв’язані питання.

Аналітики ING у своїй записці зазначили, що зняття санкцій у межах ядерної угоди знизить ризики щодо постачання і дозволить Ірану збільшити видобуток приблизно на 400 тисяч барелів на добу, а також залучити нових покупців своєї нафти.

Попри потенційний тиск з боку пропозиції, Brent і WTI зросли на 1% цього тижня - після стрибка на початку тижня. Ринки підбадьорила новина про те, що США та Китай - найбільші у світі споживачі нафти - домовилися про 90-денну паузу в торговельній війні, під час якої обидві сторони суттєво знизять взаємні мита.

Аналітики BMI (підрозділ Fitch Solutions) зберегли прогноз середньої ціни Brent на рівні $68 у 2025 році та $71 у 2026 році, що нижче порівняно з $80 у 2024-му. Вони пояснюють це невизначеністю в торговельній політиці, яка впливає на перспективи цін.

"Хоча 90-денний період затишшя залишає простір для подальших кроків зі зниження торгових бар’єрів, довгострокова невизначеність у цій сфері обмежує потенціал для зростання цін", — зазначили вони у звіті.

Додатковим фактором занепокоєння для ринку став очікуваний надлишок нафти.

Нагадаємо:

15 травня нафта подешевшала більш ніж на 2 дол через припущення про можливу ядерну угоду між США та Іраном, що може послабити санкції і збільшити світову пропозицію.