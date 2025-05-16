Новости 16 мая: Украина заплатила $770 долларов за оружие, которого не получила, "карательные пошлины" против РФ

О чем все сегодня говорили?

О деньгах за оружие. Украина перечислила $770 миллионов иностранным поставщикам оружия в качестве предоплаты, однако значительная часть этого оружия и боеприпасов так и не была доставлена.

О Порошенко. Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая закрыл производство по делу по иску Марины Порошенко к пятому президенту Украины Петру Порошенко о разделе имущества из-за отсутствия предмета спора. Защита супругов планирует обжаловать решение.

О "карательных пошлинах". Европейские страны готовятся к введению "карательных пошлин" против РФ после того, как лидер РФ Путин не появился на переговорах между Киевом и Москвой в Турции.

О черном золоте. Цены на нефть направлялись ко второму росту по итогам недели подряд, благодаря снижению напряжения в торговых отношениях между США и Китаем, но потенциальное возвращение иранской нефти на рынок ограничивало дальнейший рост цен.

О пошлинах Трампа. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух-трех недель объявит тарифные ставки для других стран.

Эксклюзивы ЭП

Покинув тепличный комплекс в оккупации, фермер из Херсонщины не только вернулся к привычному ему бизнесу по построению теплиц и выращиванию овощей и ягод, но и начал собирать урожай в социальных сетях.