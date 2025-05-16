Новости 16 мая: Украина заплатила $770 долларов за оружие, которого не получила, "карательные пошлины" против РФ
О чем все сегодня говорили?
О деньгах за оружие. Украина перечислила $770 миллионов иностранным поставщикам оружия в качестве предоплаты, однако значительная часть этого оружия и боеприпасов так и не была доставлена.
О Порошенко. Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая закрыл производство по делу по иску Марины Порошенко к пятому президенту Украины Петру Порошенко о разделе имущества из-за отсутствия предмета спора. Защита супругов планирует обжаловать решение.
О "карательных пошлинах". Европейские страны готовятся к введению "карательных пошлин" против РФ после того, как лидер РФ Путин не появился на переговорах между Киевом и Москвой в Турции.
О черном золоте. Цены на нефть направлялись ко второму росту по итогам недели подряд, благодаря снижению напряжения в торговых отношениях между США и Китаем, но потенциальное возвращение иранской нефти на рынок ограничивало дальнейший рост цен.
О пошлинах Трампа. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух-трех недель объявит тарифные ставки для других стран.
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