Новини 3 березня: Україна нарощує імпорт електрики та газу, закриття вугільних шахт в Росії

Про імпорт електроенергії. У лютому 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30%, у порівнянні з січнем 2025 – до 244 тис. МВт-год.

Про імпорт газу. Україна протягом лютого імпортувала 511,8 млн куб. м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки, з вересня 2023 року. У порівнянні з січнем обсяги імпорту газу зросли у 12 разів.

Про Visa. Платіжна система Visa, яка вийшла з російського ринку у березні 2022 року, поки що не ухвалювала рішень про відновлення роботи у Росії.

Про "єПідтримку". Приймання заявок на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" завершилося. 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 гривень допомоги.

Про вугільну кризу в РФ. Західні санкції та труднощі з експортом до Азії спровокували серйозну кризу у вугільній галузі Росії. Про це на засіданні парламенту заявив губернатор Кемеровської області Ілля Середюк.

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