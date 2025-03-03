Новости 3 марта: Украина наращивает импорт электричества и газа, закрытие угольных шахт в России

Об импорте электроэнергии. В феврале 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30%, по сравнению с январем 2025 - до 244 тыс. МВт-ч.

Об импорте газа. Украина в течение февраля импортировала 511,8 млн куб. м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года, с сентября 2023 года. По сравнению с январем объемы импорта газа выросли в 12 раз.

О Visa. Платежная система Visa, которая вышла с российского рынка в марте 2022 года, пока не принимала решений о возобновлении работы в России.

О "еПоддержке". Прием заявок на выплаты по программе "Зимняя еПоддержка" завершился. 14,4 млн граждан воспользовались возможностью получить 1000 гривен помощи.

Об угольном кризисе в РФ. Западные санкции и трудности с экспортом в Азию спровоцировали серьезный кризис в угольной отрасли России. Об этом на заседании парламента заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

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