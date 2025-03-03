Україна збільшила за місяць обсяги імпорту газу в 12 разів

Україна протягом лютого імпортувала 511,8 млн куб. м природного газу, що є найвищим місячним обсягом за 1,5 роки, з вересня 2023 року. У порівнянні з січнем обсяги імпорту газу зросли у 12 разів.

Про це свідчать дані ExPro.

Зазначається, що найбільше газу було імпортовано зі Словаччини – 234,4 млн куб. м або 45,8% від усіх імпортних поставок. Крім того, з Угорщини було імпортовано 218 млн куб. м (42,6%), а з Польщі – 59,5 млн куб. м (11,6%).

Більшу частину природного газу було імпортовано до "митного складу" українських ПСГ – 401 млн куб. м, з яких 188,1 млн куб. м за допомогою послуги short-haul. Крім того, 110,8 млн куб. м було імпортовано напряму до української ГТС.

Як пише видання, помітне зростання обсягів імпорту природного газу в лютому пов’язано з рядом факторів, основний з яких - скорочення українського видобутку після російських атак на початку місяця. Крім того, у лютому в Україні зберігалася холодна погода, через що попит на природний газ був вище.

Прогнозується, що у березні обсяги імпорту можуть бути меншими, ніж у лютому. З початком березня в Україні очікується поступове потепління, що призведе до скорочення обсягів споживання природного газу. Крім того, Україна поступово відновлює газовидобувні об’єкти після російських атак.

Нагадаємо:

У лютому 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії на майже 30%, у порівнянні з січнем 2025 – до 244 тис. МВт-год.