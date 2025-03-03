У Visa повідомили, чи планують повертатися на російський ринок

Платіжна система Visa, яка вийшла з російського ринку у березні 2022 року, поки що не ухвалювала рішень про відновлення роботи у Росії.

Про це в інтерв'ю ЕП повідомила регіональна менеджерка Visa в Україні Тетяна Чорна.

"Позиція Visa з 2022 року принципова і незмінна: ми засудили агресію, повністю вийшли з російського бізнесу. Це рішення незмінне і таким лишається. Visa виконує абсолютно всі санкції, введені в нашій сфері діяльності, включаючи ті, що запроваджені безпосередньо проти Росії", – повідомила вона.

На запитання журналіста про те, за яких умов компанія готова відновити свою роботу на російському ринку, вона процитувала слова CEO компанії Райана МакІнерні: "занадто рано говорити".

"Наші плани такі, як вони є. Принципова позиція – не працювати з країною-агресором – незмінна", – сказала Чорна.

Вона додала, що вірить у здоровий глузд Visa і що усі рішення щодо відновлення роботи у Росії, будуть відбуватися в межах правового поля.

Водночас Чорна не змогла відповісти, чи готова її компанія скоротити свою діяльність в Україні у разі подальшого погіршення відносин між Києвом та Вашингтоном.

"Якщо це станеться, то ми з вами зустрінемося і поділимося тими новинами, які в нас будуть станом на цей момент", – додала Чорна.

Попри офіційний вихід з російського ринку, банки країни-агресора продовжували обслуговувати клієнтів з картками Visa і Mastercard. Чорна пояснила, що йдеться про старі картки, видані раніше. Проте ці російські картки Visa не приймаються у будь-якій іншій країні крім самої Росії. Так само у Росії не можна розрахуватися картками Visa і Mastercard, випущеними в інших країнах світу.

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Зазначимо, що Visa і Mastercard ухвалили рішення вийти з російського ринку у березні 2022 року.

Наприкінці 2024 року повідомлялося, що у низки російських банків закінчаться сертифікати безпеки чипів карт Visa і Mastercard, що може призвести до проблем із платежами.