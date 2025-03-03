Завершення "Зимової єПідтримки": скільки українців взяли "тисячу Зеленського" та на що витрачали

Приймання заявок на виплати за програмою "Зимова єПідтримка" завершилося. 14,4 млн громадян скористалися можливістю отримати 1000 гривень допомоги.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначається, що 12 млн українців отримали допомогу через "Дію", 577 тис. – через банки-партнери, 130 тис. – через "Укрпошту".

1,7 млн пенсіонерів, людей з інвалідністю, мешканців прифронтових територій отримали кошти через "Укрпошту" за списками Мінсоцполітики.

Найчастіше отримані кошти витрачали на:

• Комунальні послуги — 4,9 млрд грн (57% від усіх витрат),

• Телекомунікації, зокрема, мобільний зв’язок — 1,9 млрд грн,

• Заклади харчування — 443 млн грн,

• Ліки — 237 млн грн,

• Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 234 млн грн,

• Благодійність, зокрема донати на ЗСУ — 202 млн грн,

• Книжки та інша друкована продукція — 178 млн грн,

• Залізничні та автобусні пасажирські перевезення, громадський транспорт — 120 млн грн,

• Театри і кінотеатри — 80 млн грн,

• Поштові послуги — 61 млн грн.

Витрати охоплюють програму "Зимова єПідтримка" з 10 грудня 2024 року по 28 лютого 2025 року. Загальна сума коштів, витрачених українцями за цей період, становить 8,6 млрд гривень із отриманих 10,05 млрд за заявками в "Дії" та через банки-партнери.

"Виплати ще тривають. Усі заявки, подані до кінця доби 28 лютого, будуть опрацьовані. Використати кошти можна до кінця 2025 року", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Нагадаємо:

10 грудня 2024 року українці почали отримувати 1 000 грн на картку Національного кешбеку за програмою "Зимової єПідтримки".