У Києві хочуть суттєво наростити встановлення будинкових лічильників тепла
КП "Київтеплоенерго" у 2025 році планує встановити 440 будинкових приладів обліку тепла, зокрема понад 300 нових та близько 100 лічильників замість вкрадених або тих, що вже не підлягають ремонту.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Це майже на 25% більше, ніж у 2024 році", - зазначено в повідомленні.
Наразі вже встановлено 53 нових приладів обліку - 12% від запланованих до встановлення цьогоріч.
"Київтеплоенерго" розпочало програму встановлення лічильників тепла у багатоквартирних будинках у 2020 році.
Компанія встановлює нові лічильники у будинках, де їх не було.
Нові прилади також монтують замість тих, що вийшли з ладу та не підлягають ремонту чи їх було вкрадено.
Нагадаємо:
Станом на травень у Києві загальний борг за спожиті послуги опалення та гарячого водопостачання перевищував 7 млрд грн.