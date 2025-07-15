В Киеве хотят существенно нарастить установку домовых счетчиков тепла

КП "Киевтеплоэнерго" в 2025 году планирует установить 440 домовых приборов учета тепла, в том числе более 300 новых и около 100 счетчиков вместо украденных или тех, что уже не подлежат ремонту.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Это почти на 25% больше, чем в 2024 году", - указано в сообщении.

Сейчас уже установлено 53 новых приборов учета - 12% от запланированных к установке в этом году.

"Киевтеплоэнерго" начало программу установки счетчиков тепла в многоквартирных домах в 2020 году.

Компания устанавливает новые счетчики в домах, где их не было.

Новые приборы также монтируют вместо тех, которые вышли из строя и не подлежат ремонту или были украдены.

Напомним:

По состоянию на май в Киеве общий долг за потребленные услуги отопления и горячего водоснабжения превышал 7 млрд грн.