В Киеве хотят существенно нарастить установку домовых счетчиков тепла
КП "Киевтеплоэнерго" в 2025 году планирует установить 440 домовых приборов учета тепла, в том числе более 300 новых и около 100 счетчиков вместо украденных или тех, что уже не подлежат ремонту.
Об этом говорится в сообщении компании.
"Это почти на 25% больше, чем в 2024 году", - указано в сообщении.
Сейчас уже установлено 53 новых приборов учета - 12% от запланированных к установке в этом году.
"Киевтеплоэнерго" начало программу установки счетчиков тепла в многоквартирных домах в 2020 году.
Компания устанавливает новые счетчики в домах, где их не было.
Новые приборы также монтируют вместо тех, которые вышли из строя и не подлежат ремонту или были украдены.
Напомним:
По состоянию на май в Киеве общий долг за потребленные услуги отопления и горячего водоснабжения превышал 7 млрд грн.