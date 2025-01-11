У Дії відновили записи зміни ім'я та записи про шлюб

Після кібератаки росіян на держреєстри у Дії відновили доступ до запису зміни імені, записів про шлюб та розлучення, а також про народження дитини.

Про це повідомив віце-премʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ховайте паперові документи на поличку, у Дії знову доступні актові записи про народження, розлучення, шлюб і зміну імені", – повідомив Федоров.

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Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час.

Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції.

Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.

Наймасштабніша кібератака на держреєстри України готувалася кілька місяців, проте в СБУ сказали, що не можуть розповісти деталі про її підготовку.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтверджуєвитік інформації після кібератаки Росії.

Відновлення реєстрів Міністерства юстиції, на які було здійснено кібератаку, виконання, за попередніми даними фахівців, займе, за попередніми даними фахівців, від одного до двох тижнів.

У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.