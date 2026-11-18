Оформлення виплати "єЯсла" для жінок. які повернулись на роботу умовах повного робочого часу після досягнення дитиною 1 року, стало доступним через портал Дія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Раніше на порталі проходило бета-тестування, на яке зареєструвалися близько 200 жінок. Тепер подати заяву онлайн можуть усі, хто відповідає умовам програми.

У міністерстві пояснили, що якщо ви нещодавно працевлаштувалися або повернулися до роботи на повний робочий день, інформація про це може ще не відображатися в Реєстрі застрахованих осіб.

Роботодавці подають звітність за минулий місяць до 20 числа поточного місяця. З 25 числа ці дані використовуються для автоматичної перевірки під час подання заяви.

Тобто, якщо ви подаєте заяву з 1 до 24 листопада включно, Єдина інформаційна система соціальної сфери перевірить відомості про вашу зайнятість за вересень, а з 25 листопада – за жовтень. Так само це працює щомісяця.

"Якщо дані про вашу зайнятість ще не оновилися, уточніть у роботодавця, чи подав він звітність і чи правильно зазначив інформацію про ваш робочий час. Коли дані оновляться та почнуть використовуватися для перевірки, ви зможете повторно подати заяву через Портал Дія", – додали в Мінсоцполітики.

Нагадаємо:

Восени 2025 року, уперше за понад десятиліття, уряд переглянув систему виплат при народженні дитини. Зокрема – збільшив стартову виплату і запровадив нові щомісячні виплати: на догляд за дитиною до року та програму "єЯсла".

Ще у березні 2026 року міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін у коментарях до одного з дописів у соцмережі на відповідну тему зазначав, що відомство працює з Міністерством цифрової трансформації над запуском послуги в "Дії".