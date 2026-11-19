У застосунку "Дія" стало доступним замовити витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Про це повідомляє пресслужба "Дія".

"Скористатися послугою Витяг з Реєстру ветеранів уже можна в розділі Ветеран Pro. Водночас система автоматично перевірить статус і заповнить запит потрібними даними. Готовий витяг міститиме QR-код, який ви можете відсканувати, щоб перевірити інформацію в документі", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі також опублікували інструкцію, як отримати витяг:

Відкрийте Сервіси → Ветеран Pro. Оберіть Витяг з Реєстру ветеранів. Перевірте відображені дані та надайте згоду на обробку персональних даних. Замовте витяг.

Коли витяг буде готовий, документ можна буде відкрити і завантажити.

"Якщо виникнуть складнощі з використанням застосунку Дія, замовити витяг можна на порталі Дія або звернутись до найближчого відділення ЦНАПу", – додали в пресслужбі порталу.

Нагадаємо:

Оформлення виплати "єЯсла" для жінок, які повернулись на роботу умовах повного робочого часу після досягнення дитиною 1 року, стало доступним через портал Дія.