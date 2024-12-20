Прем'єр спрогнозував час відновлення реєстрів Мін'юсту від кібератаки РФ

Відновлення реєстрів Міністерства юстиції, на які було здійснено кібератаку, займе, за попередніми даними фахівців, від одного до двох тижнів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Інтерфакс-Україна".

"Дію" було негайно від реєстрів відключено, щойно було виявлено кібератаку, вона не постраждала, вдалося швидко все локалізувати", - сказав прем'єр на "годині запитань до уряду" у ВР.

Шмигаль повідомив, що створено штаб, відбувається відповідна робота СБУ та Держспецзв'язку.

За його словами, бекапи всіх реєстрів із даними станом на 18 грудня є, тому відновлення інформації в реєстрах не буде проблемою.

Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.

В першу чергу Мінюст відновить єдиний реєстр довіреностей, єдиний реєстр спеціальних бланків, нотаріальних документів та спадковий реєстр, що дозволить забезпечити належний облік та мінімізувати негативні наслідки.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтверджує витік інформації після кібератаки Росії.