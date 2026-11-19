Платформа онлайн-продажів OLX змінила правила для продавців на вимогу прийнятого Верховною Радою закону. Тепер для користування послугою OLX Доставка потрібно буде пройти верифікацію в "Дії".

Про це повідомляє Центр підтримки клієнтів OLX.

Верифікацію можна буде пройти заздалегідь — вже з 1 грудня.

"Якщо її не пройти, то можливість продавати з OLX Доставкою буде призупинена. Ваш обліковий запис при цьому залишиться активним. Після верифікації через Дію доступ до продажів з OLX Доставкою відновиться", — пояснили в OLX.

Також у межах закону діятиме необхідність також визначати доходи від продажів, щороку передавати визначену інформацію до Державної податкової служби. Платформа виконувати роль податкового агента, тобто утримуватиме податок і сплачуватиие його до бюджету.

Якщо сума продажів приватних продавців за календарний рік не перевищуватиме еквівалент 2 тис. євро, OLX не утримуватиме податок 10%. У разі перевищення суми, платформа утримає 10% із суми перевищення і сплатить цей податок до бюджету.

В OLX підкреслили, що принципи оподаткування для ФОП у зв'язку з набранням чинності відповідного закону не змінюються, тоді як дані про продажі за угодами з OLX Доставкою будуть включені до щорічного звіту платформи до Податкової служби.

OLX подаватиме звіт про доходи продавців раз на рік, зокрема, перший звіт стосуватиметься 2027 року та буде поданий у 2028 році. Цей звіт не є податковою декларацією і не замінює її, а ДПС може передавати дані податковим органам інших країн-учасниць угоди про обмін інформацією.

У платформі запевняють, що інформація у звіті буде захищена і не передаватиметься іншим особам, зокрема, правоохоронним органам, крім випадків, передбачених міжнародними договорами. Дані шифруються і передаються захищеним способом.

Для покупців платформи нічого не змінюється, веритифікацію через "Дію" їм проходити не потрібно.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закони про скасування пільги з ПДВ для закордонних посилок вартістю до 150 євро та оподаткування доходів користувачів цифрових платформ.