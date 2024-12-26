Бронювання в "Дії" знову працює – Федоров
У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", - повідомив він.
Процес бронювання робітників працює як і раніше:
- Треба зареєструватися та авторизуватися в електронному кабінеті на порталі "Дія";
- У розділі "Послуги" обрати "Бронювання працівників";
- Перевірити дані про компанію;
- Заповнити дані про працівників, яких подають на бронювання;
- Підписати документи й готово;
Результат заявки надійде упродовж 72 годин. Він з’явиться в електронному кабінеті, а також у застосунку "Резерв+" працівника, якого бронює підприємство.
Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час.
Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції.
Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.
Наймасштабніша кібератака на держреєстри України готувалась кілька місяців, однак в СБУ сказали, що не можуть розказати деталі про її підготовку.
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтверджує витік інформації після кібератаки Росії.
Відновлення реєстрів Міністерства юстиції, на які було здійснено кібератаку, займе, за попередніми даними фахівців, від одного до двох тижнів.