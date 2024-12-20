Наймасштабніша кібератака на держреєстри України готувалась кілька місяців, однак в СБУ сказали, що не можуть розказати деталі про її підготовку.

Про це повідомили віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції Ольга Стефанішина та представник СБУ на спільній пресконференції.

Вони повідомили, що за фактом кібератаки почато кримінальне провадження, а за атакою може стояти хакерське угрупування ГРУ РФ.

Наразі роботу усіх реєстрів призупинено. В СБУ не змогли відповісти, чи отримав ворог доступ до інформації з реєстрів.

Стефанішина сказала, що є резервні копії реєстрів за увесь час, тому коли буде безпечно, вони відновлять їх роботу у звичайному вигляді, ризику невідворотності нема.

Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час. Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Держреєстри відновлюватимуть два тижні.