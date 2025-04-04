"Феноменальні" пропозиції: Трамп озвучив умови зниження мит

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий знизити мита, якщо інші країни зроблять вигідні пропозиції.

Про це пише Bloomberg.

"Тарифи дають нам велику силу для ведення переговорів", — сказав він у коментарі журналістам на борту Air Force One. "Якщо хтось скаже, що ми збираємося дати вам щось феноменальне, до тих пір, поки вони дають нам щось хороше", — додав Трамп.

Трамп також не виключив послаблення тарифів для Китаю, якщо Пекін схвалить продаж американських активів компанії ByteDance, яка володіє TikTok. "Можливо, Китай зателефонує і скаже: 'Ми засмучені тарифами'", — припустив він. За словами президента, США "дуже близькі до угоди" щодо TikTok.

Серед країн, що ведуть переговори з Білим домом, Трамп згадав Великобританію та Ізраїль. Останній скасував мита на американські товари в надії на виняток, однак Білому дому цього виявилось замало — ізраїльські товари обкладено митом у 17%.

Наступним об'єктом митної політики може стати фармацевтика. "Фішки починаються дуже скоро", — сказав Трамп. "Ми дивимося на фармацевтику прямо зараз... Це окрема категорія. Ми оголосимо про це найближчим часом".

Трамп також заявив, що падіння цін на енергоносії та продукти — позитивний сигнал: "Мені подобається, що яйця дешевшають, якщо ви подивитеся на це. І дуже важливо, що ціни на бензин знижуються".

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Нагадаємо:

Інвестиційний банк J.P. Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році через нові торговельні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Китай вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа боляче вдарило по американських активах.