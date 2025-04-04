Новини 4 квітня: наслідки мит Трампа, ціна нафти Brent впала до мінімуму за 3,5 роки

Про що говорили сьогодні?

Про нові мита Трампа: Деякі українські металургійні компанії можуть залишити американський ринок через запровадження нових мит.

Європа готується до напливу китайських товарів після введення американських тарифів, що створює нові економічні ризики для континенту.

Про рецесію: Інвестиційний банк J.P. Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії з 40% до 60% у 2025 році через нові торговельні мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.

Про Китай: Китай вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Про нафту: Ціна нафти марки Brent впала нижче 68 дол за барель вперше з грудня 2021 року.

Про батька Маска: Батько американського мільярдера та голови Департаменту урядової ефективності (DOGE) адміністрації Трампа, Ілона Маска, заявив, що його родина та він сам відчуває певне захоплення особою президента РФ Владіміра Путіна.

Ексклюзив ЕП

Трамп оголосив "торговельну війну" проти всіх. Як реагує світ?

Чому "митну війну" Трампа порівнюють зі світовою кризою 2008 року та Великою рецесією 1930-х років. Як вона вдарить по добробуту американців і чого чекати Україні?

Експрес Львів-ЄС: коли захід України приєднається до євроколій

В Україні будують євроколію "Чоп-Ужгород", відкриття якої прогнозують на літо 2025 року. Паралельно готують ще один маршрут. Як це вплине на залізничні перевезення пасажирів та вантажів?