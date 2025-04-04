Батько Маска заявив, що у їхній сімʼї захоплюються Путіним

Батько американського мільярдера та голови Департаменту урядової ефективності (DOGE) адміністрації Трампа, Ілона Маска, заявив, що його родина та він сам відчуває певне захоплення особою президента РФ Владіміра Путіна.

Про це повідомляє російська служба BBC.

Як зазначив батько Маска, Еррол, на його думку, "якщо розглядати Путіна просто як чоловіка, а не в контексті міжнародної політики, складно не відчувати до нього поваги".

Він додав, що вважає погляди сина схожими до своїх.

Еррол Маск заявив, що люди навколо часто намагаються переконати інших не довіряти Путіну, але сам він вважає його прикладом сильного лідера.

У відповідь на зауваження журналіста BBC про те, що саме Путін розв'язав війну в Україні, Еррол заперечує, що "тільки згодом можна буде зрозуміти, хто насправді її почав".

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