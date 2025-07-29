"Будет работать безупречно": Свириденко прокомментировала мораторий о проверке бизнеса

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ожидает, что мораторий для правоохранителей на проверки бизнеса "будет работать безупречно".

Об этом сказала Свириденко в эфире национального телемарафона во вторник, комментируя первую неделю работы нового правительства, передает "Интерфакс-Украина".

"Не менее важной темой было введение моратория для правоохранителей на проверки бизнеса. Мы ожидаем, что этот мораторий будет работать безупречно, и бизнес будет заниматься исключительно вопросом развития собственного дела, трудоустройства людей", - сказала Свириденко в эфире национального телемарафона во вторник, комментируя первую неделю работы нового правительства.

Также она напомнила, что правительство сейчас начало аудит всех бюрократических процедур, дополнительно к тому, что ранее уже было отменено, ликвидировано или переведено в цифру.

"Наша задача и сократить бюрократические процедуры, и, конечно, сделать аудит всех государственных расходов для того, чтобы посмотреть, есть ли у нас ресурс для того, чтобы высвободить дополнительные средства и направить их в первую очередь в оборонный сектор", - добавила премьер.

Напомним:

23 июля Кабинет министров утвердил план реализации решения Совета национальной безопасности и обороны о моратории на безосновательные проверки и вмешательство в работу бизнеса, среди прочего поручил Госрегуляторной службе и министерствам в течение месяца подать предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений.