Незаконне збагачення на 70 мільйонів: справу голови АМКУ передали до суду

Справу керівника Антимонопольного комітети України Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, скеровано до суду.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ нагадали, що у 2020–2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.

Йдеться про 7 квартир у Києві та Ужгороді, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки, 2 гаражних бокси, 6 паркомісць, 3 нежитлових приміщення та автомобіль ВМW Х3.

Таким чином різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн.

Крім того, протягом 2020-2023 рр. Кириленко вносив недостовірні відомості до декларації.про доходи.

Нагадаємо:

В березні 2024 року журналісти-розслідувачі "Схем" з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника АМКУ Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

САП та НАБУ після розслідування "Схем" розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

В серпні 2024 року НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові АМКУ Павлу Кириленку.

ВАКС 4 червня частково задовольнив клопотання його адвоката і зменшив розмір застави до 25 млн грн. Перед цим адвокат подав клопотання про зміну запобіжного заходу – зменшення розміру застави з 30 мільйонів гривень до трьох мільйонів.

5 червня Кириленку повідомили про нову підозру у недекларуванні майна. Також повідомлено про підозру його дружині — у пособництві в незаконному збагаченні.

Слідчі стверджують, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

6 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника Антимонопольного комітету Павла Кириленка Аллі у вигляді застави 9 мільйонів гривень.