Підозра у незаконному збагаченні на мільйони: голові АМКУ зменшили заставу до 25 мільйонів

Вищий антикорупційний суд 4 червня частково задовольнив клопотання адвоката голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого НАБУ та САП підозрюють в незаконному збагаченні на 70 млн грн та декларуванні недостовірної інформації, та зменшив розмір застави до 25 млн грн.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Водночас суд відмовив у проханні дозволити Кириленку виїжджати у службові відрядження за кордон.

Перед цим адвокат Павла Кириленка Володимир Лисенко подав клопотання про зміну запобіжного заходу – зменшення розміру застави з 30 мільйонів гривень до трьох мільйонів і повернення посадовцю закордонного паспорта для виїзду за кордон у службові відрядження.

Захисник повідомив, що компанія "Керамет", яка 28 серпня 2024 року внесла заставу за голову АМКУ у розмірі 30 мільйонів гривень, звернулася до Кириленка з проханням повернути внесені кошти "у зв’язку зі спливом тривалого часу з (моменту – ред.) внесення застави і настанням термінів розрахунків із кредиторами як в Україні, так і за кордоном".

Щодо дозволу на виїзд за кордон у службові відрядження Лисенко нагадав, що Кириленко, відповідно до указу президента Зеленського, входить до делегації України для участі в переговорах з ЄС щодо укладення угоди про вступ України до Єврооюзу.

Прокурорка САП Валентина Гребенюк заперечила проти поданого клопотання – вона заявила, що законодавство не передбачає повернення застави за бажанням заставодавця, а забезпечення співпраці АМКУ з міжнародними організаціями, державними органами та неурядовими організаціями інших держав покладаються не на голову АМКУ, а на першого заступника і заступників.

Нагадаємо:

Детективи НАБУ за погодженням прокурора САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації голові Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.

Серед набутого майна:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;автомобіль "ВМW Х3".

Загальна вартість активів - 61,7 млн грн, при цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок, заявили в САП.