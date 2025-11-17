У Мінсоцполітики сказали, скільки українців мають тимчасовий захист у країнах ЄС

4,6 мільйона українців мають статус тимчасового захисту в країнах ЄС із близько 7 мільйонів, які перебувають за кордоном унаслідок повномасштабної війни.

Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Ілона Гавронська, передає Укрінформ.

"Точні цифри потрібно завжди оновлювати, але орієнтовно можу сказати так: із тих близько 7 млн українців, які перебувають за кордоном унаслідок повномасштабної війни, 4,6 млн – на тимчасовому захисті в ЄС", – сказала Гавронська.

Вона зазначила, що за різними дослідженнями, близько 2 млн людей за період 2022–2023 років уже встигли виїхати й повернутися.

"Перші два роки повномасштабної війни це було дуже помітно. Тепер ми спостерігаємо певний баланс: постійно хтось виїжджає, хтось повертається. Через це цифра в 4,6 млн на тимчасовому захисті тримається приблизно стабільною", – додала заступниця міністра.

Нагадаємо:

Станом на жовтень Національний банк України очікував, що на 200 тисяч людей збільшиться кількість українців за кордоном у 2025 році.

Раніше, у кінці липня, Національний банк очікував, що чистий відплив мігрантів з України становитиме також близько 200 тисяч цьогоріч.