НБУ очікує збільшення мігрантів з України на 400 тисяч за два роки

Національний банк очікує, що чистий відплив мігрантів з України становити близько 200 тисяч у 2025 році.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

Передбачається, що у 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 200 тис).

НБУ очікує, що чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 100 тисяч, у попередньому прогнозі – 500 тисяч осіб).

Серед причин міграції з України - збереження високих безпекових ризиків, зокрема обстріли РФ усієї території України та теракти проти цивільного населення. Зростала й адаптація українців до життя за кордоном.

Зазначається, що продовження термінів перебування в ЄС та/або перехід на сталі режими перебування з великою ймовірністю стримуватиме активне повернення мігрантів.

Нагадаємо:

Кількість мігрантів за межами України надалі зростала і перевищила 6,9 млн осіб станом на 17 квітня 2025 року.