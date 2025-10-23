В НБУ відповіли, чи вплинув виїзд молодих чоловіків на міграційні прогнози

Національний банк України, як і раніше, очікує, що на 200 тисяч людей збільшиться кількість українців за кордоном у 2025 році.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу 23 жовтня, відповідаючи на питання журналіста ЕП.

"Звісно частина з них молоді люди 18-22 роки. Але цей фактор не призведе до суттєвої зміни наявної робочої сили", - зазначив Ніколайчук, додавши, що відповідно не відбудеться суттєвих негативних змін на ринку праці.

Читайте також: Не лише економічна проблема: до чого призведе виїзд за кордон чоловіків до 23 років

Нагадаємо:

Раніше, у кінці липня, Національний банк очікував, що чистий відплив мігрантів з України становитиме близько 200 тисяч у 2025 році.

В Україні станом на початок жовтня 41% роботодавців відчув вплив на заповнення вакансій рішення щодо дозволу чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон.