Ситуація на ринку праці поліпшилася, а мігрантів стало менше – НБУ

Наприкінці 2025 року пропозиція роботи зростала швидше, ніж попит на неї, а за рік з України виїхало на 0,2 млн людей менше, ніж минулого року.

Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку за січень.

Опитування підприємств також зафіксували зменшення частки компаній, у яких скоротилася кількість працівників, а кількість безробітних зросла, що свідчить про збільшення пропозиції робочої сили.

Водночас дефіцит працівників продовжує зберігатися через міграційні та мобілізаційні процеси.

"Погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді призвели до дещо більшого, ніж припускалося, відпливу мігрантів", – пише НБУ.

Проте, за даними ООН, порівняно з 2024 роком кількість мігрантів все одно знизилася: 0,3 млн осіб у 2025 році проти 0,5 млн осіб у 2024.

Нагадаємо:

Уряд дав старт експериментальному проєкту, який переводить працевлаштування в цифровий формат через Єдину інформаційно-аналітичну систему "Обрій".

Найбільш популярними галузями серед тих, хто шукав роботу у 2025 році були PR, реклама і дизайн.