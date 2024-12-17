Шмигаль розповів Фіцо, що Україна готова до транзиту будь-якого газу, крім російського

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 16 грудня під час розмови з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо сказав, що Україна не буде продовжувати транзит російського газу після завершення чинного контракту, але не відмовляється від обговорення транзиту газу неросійського походження.

Про це повідомив Шмигаль.

"Угода України з Росією про транзит газу завершує дію 1 січня 2025 року і не буде продовжена. Якщо Єврокомісія офіційно звернеться до України щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського, ми, звичайно, будемо це обговорювати та готові реалізувати відповідні домовленості на основі принципів енергетичної безпеки, як усього ЄС, так і кожної європейської нації", – розповів Шмигаль.

Він також зазначив, що Росія використовує свій енергетичний експорт для фінансування війни проти України та для продовження своєї дестабілізаційної активності проти інших країн Європи та ЄС.

Шмигаль також повідомив, що розмова з Фіцо стосувалася і збільшення співпраці у сфері електроенергетики. За минулий тиждень 30% імпорту електроенергії відбувалося саме зі Словаччини.

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Нагадаємо:

Припинення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу

Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.

Російський газовий монополіст "Газпром" у своїх внутрішніх планах на 2025 рік виходить із припущення, що транзит газу до Європи через Україну більше не здійснюватиметься після 31 грудня 2024 року.

Словаччина проведе серію переговорів, щоб забезпечити постачання російського газу після закінчення чинного транзитного контракту через Україну.