Електроенергія розподілятиметься за новим принципом – Шмигаль

За ініціативи Міненерго уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Зокрема, переліки критично важливих об'єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності", – написав він у Телеграм.

За його словами, такі зміни дозволять ефективніше планувати розподіл доступної електричної енергії та збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів.

Зміни також забезпечать більш рівномірний розподіл між регіонами і дозволять підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України.

"Це рішення також дасть можливість більш гнучко враховувати сезонні особливості електроспоживання та сприятимуть стабільній роботі енергосистеми України", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо:

Українські енергетики готуються до максимальних навантажень у серпні – можливе застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.