"Газпром" вже підготувався до припинення транзиту газу через Україну – Reuters

Російський газовий монополіст "Газпром" у своїх внутрішніх планах на 2025 рік виходить із припущення, що транзит газу до Європи через Україну більше не здійснюватиметься після 31 грудня 2024 року.

Про це пише агентство Reuters.

Україна заявила про своє бажання завершити чинний транзитний договір, що покладе край більш ніж півстолітній історії постачання газу з Сибіру до Центральної Європи. Цей транзит був стабільним джерелом доходів для російського бюджету.

Попри заяви Києва про небажання продовжувати угоду, яка приносить Україні до $1 млрд на рік у вигляді транзитних зборів, Москва сигналізує про готовність до переговорів і можливість продовження постачання через українську територію.

Проте Росія, яка до великої війни була найбільшим постачальником природного газу до Європи, втратила майже всіх своїх європейських клієнтів. Це сталося через спроби ЄС зменшити залежність від російської енергетики, а також після підриву газопроводу "Північний потік" у 2022 році.

За словами джерела, знайомого з планами "Газпрому", базовий сценарій Росії на наступний рік передбачає повну відсутність транзиту газу через Україну.

Очікується, що експорт російського газу до "дального зарубіжжя" (Європа та Туреччина) у 2025 році скоротиться на 20% і становитиме менше ніж 39 млрд кубометрів, порівняно з більш ніж 49 млрд кубометрів у 2024 році через завершення українського транзиту.

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Припинення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу

Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.