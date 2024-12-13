Фіцо вважає, що зможе домогтися збереження транзиту газу РФ через Україну

Словаччина проведе серію переговорів, щоб забезпечити постачання російського газу після закінчення чинного транзитного контракту через Україну.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Словаччина має довгостроковий контракт із російським "Газпромом" і хотіла б зберегти імпорт російського газу через Україну. Однак транзит припиниться наприкінці 2024 року, оскільки Україна не планує продовжувати контракт на транзит.

"Вже у найближчі дні, включно з різдвяними святами, ви можете стати свідками надзвичайно інтенсивних переговорів на різних рівнях і в різних країнах, які розпочнуться вже наступного тижня," — сказав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на пресконференції, трансляція якої відбувалася у Facebook.

Фіцо зазначив, що прагне забезпечити продовження постачань зі сходу, щоб уникнути сплати вищих транзитних зборів за газ із інших напрямків. "Ми не бачимо жодної причини платити більше за газ, ніж це необхідно з геополітичних причин," — заявив Фіцо.

"Я вірю, що навіть у разі короткострокового припинення постачань зі сходу ми маємо достатні запаси, знайдемо спільне рішення з кількома країнами Європейського Союзу і збережемо транзит газу через територію Словаччини, а також через територію України."

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Нагадаємо:

Припинення транзитної угоди між Росією та Україною 31 грудня мало вплине на зміцнений європейський ринок газу

Уряд України не веде офіційних перемовин щодо продовження транзиту російського газу після завершення чинної угоди.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв висловив упевненість у результаті переговорів між Росією та Україною, щоб забезпечити продовження постачання російського газу через Україну до кількох європейських країн.

Україна не має наміру продовжувати транзитний договір із Росією щодо газу, термін дії якого закінчується наприкінці 2024 року, у разі запиту з Європи готова обговорювати транзит газу інших постачальників через свою ГТС.

Російський газовий монополіст "Газпром" у своїх внутрішніх планах на 2025 рік виходить із припущення, що транзит газу до Європи через Україну більше не здійснюватиметься після 31 грудня 2024 року.