В Україні моніторитимуть промислові викиди у режимі реального часу: кого стосується
Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Новий механізм передбачає, що оператори установок передаватимуть дані, отримані з автоматизованих систем вимірювання, безпосередньо до Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України та Державної екологічної інспекції. Це поширюється на:
- операторів установок, які працюють за інтегрованими довкіллєвими дозволами й зобов’язані встановлювати обладнання для моніторингу викидів,
- операторів установок, які запровадили такі системи добровільно.
Оператори повинні реєструвати автоматизовані системи вимірювання та засоби вимірювальної техніки в електронній формі через Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема".
А передача результатів моніторингу викидів у режимі реального часу здійснюється автоматизовано через інтерфейс прикладного програмування Мінекономіки, що інтегрується в "ЕкоСистему".
В міністерстві зауважили, що для держави це дасть удосконалення системи екологічного контролю та виконання міжнародних зобов’язань України, для бізнесу - менше ризиків непорозумінь з органами контролю, зростання прозорості та репутації підприємств, для громадськості - вільний доступ до екологічної інформації про рівень промислових викидів.
