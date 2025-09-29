В Україні моніторитимуть промислові викиди у режимі реального часу: кого стосується

Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок передачі результатів моніторингу викидів у режимі реального часу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Новий механізм передбачає, що оператори установок передаватимуть дані, отримані з автоматизованих систем вимірювання, безпосередньо до Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України та Державної екологічної інспекції. Це поширюється на:

операторів установок, які працюють за інтегрованими довкіллєвими дозволами й зобов’язані встановлювати обладнання для моніторингу викидів,

операторів установок, які запровадили такі системи добровільно.

Оператори повинні реєструвати автоматизовані системи вимірювання та засоби вимірювальної техніки в електронній формі через Єдину екологічну платформу "ЕкоСистема".

А передача результатів моніторингу викидів у режимі реального часу здійснюється автоматизовано через інтерфейс прикладного програмування Мінекономіки, що інтегрується в "ЕкоСистему".

В міністерстві зауважили, що для держави це дасть удосконалення системи екологічного контролю та виконання міжнародних зобов’язань України, для бізнесу - менше ризиків непорозумінь з органами контролю, зростання прозорості та репутації підприємств, для громадськості - вільний доступ до екологічної інформації про рівень промислових викидів.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення Єдиного державного реєстру інтегрованих довкіллєвих дозволів.