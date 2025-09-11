В Україні запрацював Реєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів

Кабінет міністрів ухвалив постанову про створення Єдиного державного реєстру інтегрованих довкіллєвих дозволів.

Про це інформує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що даний реєстр є функціональним модулем "ЕкоСистеми" – національної онлайн-платформи, яка містить актуальну інформацію про стан довкілля. Реєстр створює для бізнесу "єдине вікно" отримання довкіллєвих дозволів, при цьому забезпечуючи громадськості відкритий доступ до екоданих.

Ухвалена постанова унормовує:

забезпечення електронної взаємодії між операторами установок, Мінекономіки, іншими органами влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю у процесі видачі інтегрованого довкіллєвого дозволу та подальшої експлуатації установок;

створення, збирання, накопичення, зберігання, обліку, захисту, відображення, оброблення та оприлюднення інформації й документів, пов’язаних з інтегрованими дозволами;

відкритий доступ операторів установок, громадськості та інших зацікавлених сторін через вебпортал Реєстру до всієї актуальної інформації у сфері запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення.

Мінекономіки вже запустило на платформі "ЕкоСистема" ІТ-рішення для видачі інтегрованих довкіллєвих дозволів. Це дозволяє операторам установок подавати заяви в електронному форматі, зазначили у відомстві.

Нагадаємо:

В Україні з 8 серпня запрацював закон України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", який імплементує положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди.