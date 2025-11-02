Свириденко озвучила, що уряд хоче додати до нового пакета "зимової підтримки"

Уряд готує пакет зимової підтримки для українців і вже визначив пріоритетні напрями.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки", - написала вона у Телеграм.

Уряд працює над запуском програм, зокрема:

Можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму - знайома українцям з минулої зими;

Нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;

Нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці - 3000 кілометрів;

Комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими.

Детально про всі компоненти пакета зимової підтримки уряд обіцяє повідомити найближчим часом.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "зимової підтримки", яка буде схожа на торішню, коли усі українці мали можливість витратити 1000 гривень на окремі витрати.