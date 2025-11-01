Зеленський анонсував виплати нової “зимової підтримки”

Президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "зимової підтримки", яка буде схожа на минулорічну, коли усі українці мали можливість витратити 1000 гривень на окремі витрати.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своєму каналі у Telegram.

"Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані", – заявив президент.

Зеленський зазначив, що програма передбачатиме пряму підтримку, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби.

Окремо передбачають програму для самотніх літніх людей, багатодітних родин, людей, які живуть у зонах бойових дій, деяким іншим групам у суспільстві.

Зеленський зазначив, що премʼєр-міністерка Юлія Свириденко представить усі деталі, це має статись до 15 листопада.

Нагадаємо:

У 2024 року з 1 грудня запустити програму зимової "єПідтримки": кожен українець міг отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.

10 грудня минулого року українці почали отримувати 1 000 грн на картку Національного кешбеку за програмою "Зимової єПідтримки".