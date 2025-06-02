Родина Портнова придбала елітні квартири у Дубаї на $2 мільйони – "Схеми"

Родина колишнього заступника голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича Андрія Портнова у 2022-2023 роках придбала нерухомості на понад $2 мільйони у Дубаї (ОАЕ).

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода).

Загалом йдеться про шість обʼєктів нерухомості, оформлених на цивільну дружину і дочку Портнова, наразі у власності його сімʼї залишається пʼять квартир.

Першу квартиру з цього переліку дочка Андрія Портнова Лілія придбала у жовтні 2022 року в житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue. За даними з дубайських реєстрів, нерухомість площею майже 69 кв. м коштувала близько $320 тис.

Пізніше Лілія Портнова придбала квартиру площею 46,5 кв. м за майже $250 тисяч у забудовника Sobha, але згодом її продала.

Цивільна дружина Портнова Анастасія Валяєва інвестувала у квартиру на майже 110 кв. м у ЖК неподалік – Sobha Hartland Waves Opulence, який мають добудувати у вересні 2025 року. Вартість цих апартаментів – понад $600 тис.

У тому ж комплексі через місяць, 9 вересня 2023 року, понад $400 тисяч інвестувала у квартиру і Лілія Портнова.

Валяєва інвестувала у ще одне будівництво – Sobha Creek Vista Heights – Tower A. Там вона стала власницею апартаментів площею 90 кв. м за понад $550 тис. Завершити будівництво цього комплексу мають у 2026 році.

Через місяць – у жовтні 2023 року – Лілія Портнова купила ще одну квартиру в Empire Residence в районі Jumeirah Village Circle. Тут 34 квадратних метри обійшлись у понад $132 тис.

У листопаді 2023 року Лілія Портнова орендувала на рік ще одні апартаменти в ЖК District One Residences 18, за майже $36 тис. При цьому у договорі оренди вона вказала, що має громадянство Швейцарії.

У міжнародних реєстрах журналістам не вдалося знайти згадок про підприємницьку діяльність Лілії Портнової. Інформації про актуальний бізнес Анастасії Валяєвої також немає, але до 2020 року вона була вказана власницею компанії Vasilisa Group, яка до цього мала назву Portnov Group і належала Андрію Портнову.

Нагадаємо:

Ексзаступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов, який перебував під санкціями США та виїхав з України, на початку квітня 2024 року переписав великий маєток під Києвом, в елітному селищі Козин, на своїх дітей.

Портнова застрелили вранці 21 травня біля американської школи в іспанському Мадриді.