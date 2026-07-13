Митниця фіксує значне збільшення платежів: яка статистика за півріччя

За перше півріччя 2026 року до держбюджету надійшло понад 420 мільярдів гривень митних платежів, що на 31,9% більше за минулорічний період.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

У першому півріччі 2026 року до державного бюджету спрямовано 420,1 млрд грн митних платежів, що на 31,9% більше за аналогічний період минулого року. У 2025 такий показник за 6 місяців становив 318,5 млрд грн.

Загалом у І півріччі 2026 року митні платежі сплатили 28,3 тис. суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності – на 2,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли платників налічувалося 27,7 тис.

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Митна служба зазначає, що загальний обсяг надходжень при цьому демонструє відповідну динаміку – переважно завдяки внеску великих компаній.

Так, лише 2350 імпортерів – 8% від загальної кількості платників – забезпечили 85% усіх митних надходжень півріччя.

Вагомим є і внесок малого та середнього бізнесу, кажуть минтики.

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Так, 15,3 тис. платників сплатили до 1 млн грн кожен - загалом майже 4,8 млрд грн, а ще 10,6 тис. підприємств сплатили від 1 до 20 млн грн, забезпечивши 53,5 млрд грн.

"За цими цифрами – робота тисяч підприємців і компаній, які попри складні умови продовжують працювати й розвивати українську економіку. За кожною гривнею надходжень стоїть постійна та наполеглива робота: підприємства, що інвестують у виробництво, компанії, які імпортують сировину та обладнання, експортери, що виводять українську продукцію на світові ринки", – наголосили ДМСУ.

Нагадаємо:

За шість місяців 2026 року товарообіг України склав 70,3 мільярда доларів: країна експортувала на 21 мільярд, імпортовано на 34,6 мільярда.