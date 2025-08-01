Семья топ-таможенника приобрела имение за 70 миллионов - "Схемы"

Семья Анатолия Комара, который возглавляет Энергетическую таможню, возвела имение в элитном пригороде Киева, его дочь учится в Лондоне, сам он ездит на работу на престижном Mercedes-Benz.

Об этом говорится в расследовании "Схем" (Радио Свобода).

Комар возглавляет Энергетическую таможню, через которую украинскую границу пересекают все подакцизные энергоносители.

Ему 44, но он уже на пенсии по выслуге лет, ведь около двух десятилетий проработал в Службе безопасности Украины.

Сейчас зарплата Комара на таможне составляет около 90 тысяч гривен в месяц - это более двух тысяч долларов.

При этом, после начала большой войны его семья возвела имение в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен. Недвижимость площадью почти полтысячи квадратных метров на берегу озера оформили на 69-летнего пенсионера - тестя таможенника. Он же владелец и другой недвижимости премиум-класса в столице, где живет сам чиновник.

17-летняя дочь руководителя Энергетической таможни учится в престижном колледже в Лондоне King's College London. Стоимость года обучения - 26 тысяч фунтов в год. До этого училась в частной школе на Кипре за 30 тысяч евро в год.

На работу Анатолий Комар ездит на Mercedes-Benz представительского класса - частная фирма почему-то сдает это авто в аренду его жене в 16 раз дешевле рыночной цены.

В комментарии журналисту он заявил, что дом построили якобы не для него, обучение дочери оплачивает ее неназванный крестный отец, но отказался ответить на подробные вопросы редакции о происхождении денег на элитное имущество в семье, заявив, что они "не касаются его профессиональной деятельности".

"Схемы" также установили связь Анатолия Комара с группой компаний VM Groupe. Этот топливный холдинг официально подозревается в нанесении двух миллиардов гривен убытков бюджету при импорте сырья для топлива в Украину - путем махинаций с акцизными платежами на таможне.

Напомним:

Семья бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова в 2022-2023 годах приобрела недвижимости на более чем $2 миллиона в Дубае (ОАЭ).